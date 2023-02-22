Украинские военные уничтожили российский танк 'Прорыв' в Луганской области (видео)

Украинские военные в Луганской области уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Ликвидация вражеской техники произошла в лесах близ Кременной.

Оккупанты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На Кременском направлении россияне пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Вышел из того хороший костер из вражеских танков "на миллион", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть горящие останки российского танка, а за кадром слышны возгласы украинского военного. Также из БПЛА видно большое количество уничтоженной вражеской техники.

Точное количество ликвидированных оккупантов, время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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