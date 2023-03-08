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Війна в Україні

Українські військові влаштували успішне полювання за двома російськими танками під Вугледаром (відео)

Максим Карпенко

Українські військові влаштували успішне полювання за двома російськими танками під Вугледаром (відео)

Українські військові під Вугледаром на Донеччині успішно знищили воєнну техніку окупантів. Йдеться про два російські танки Т-80БВ.

Полювання за ворожою технікою влаштували бійці 72-ї бригади "Чорних Запорожців". Інформацію оприлюднено у Twitter OSINT-аналітика "Osinttechnical".

"Донецька область, українські сили з 72-ї механізованої бригади цькують російський Т-80БВ боєприпасами, скиданими з безпілотників, зрештою змушуючи екіпаж покинути танк, який потім знищують гранатою F1, випущеною з безпілотника в люк водія", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, що на одному з танків росіяни зробили напис "Пчєла", на іншому "Баркас".

Спочатку наші військові виявили танк у просвіті між деревами, потім згори кинули снаряд. Коли окупанти вирішили змінити диспозицію, по техніці прилетіла ще одна граната.

Ідентична історія сталася й з другим танком, втім, безпілотнику довелося витратити більше гранат для знищення техніки ворогів.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

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