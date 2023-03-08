Українські військові влаштували успішне полювання за двома російськими танками під Вугледаром (відео)

Українські військові під Вугледаром на Донеччині успішно знищили воєнну техніку окупантів. Йдеться про два російські танки Т-80БВ.

Полювання за ворожою технікою влаштували бійці 72-ї бригади "Чорних Запорожців". Інформацію оприлюднено у Twitter OSINT-аналітика "Osinttechnical".

"Донецька область, українські сили з 72-ї механізованої бригади цькують російський Т-80БВ боєприпасами, скиданими з безпілотників, зрештою змушуючи екіпаж покинути танк, який потім знищують гранатою F1, випущеною з безпілотника в люк водія", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, що на одному з танків росіяни зробили напис "Пчєла", на іншому "Баркас".

Спочатку наші військові виявили танк у просвіті між деревами, потім згори кинули снаряд. Коли окупанти вирішили змінити диспозицію, по техніці прилетіла ще одна граната.

Ідентична історія сталася й з другим танком, втім, безпілотнику довелося витратити більше гранат для знищення техніки ворогів.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

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