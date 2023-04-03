Українські військові ювелірно знищили 10 'вагнерівців' під Бахмутом (відео)

Українські військові героїчно тримають оборону Бахмута на Донеччині та успішно відбивають наступи "вагнерівців". Зокрема, місто обороняють бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Військовим напередодні вдалося завдяки дрону DJI Mavic 3 за день знищити одразу 10 найманців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що майстерно ліквідували окупантів бійці групи Code 9.2. 3-го батальйону 92-ї ОМБр.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили схованку окупантів та скинули туди вибухівку. Таким чином вдалося знищити передову групу "вагнерівців".

За даними військовослужбовців, росіян не намагалися врятувати інші окупанти, тому вони померли в окопах.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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