Українські захисники знищили позицію окупантів дроном-камікадзе (відео)

Українські військові завдали удару по позиції російських окупантів. Для цього наші захисники застосували ударний дрон-камікадзе.

Ліквідацією ворога займалися бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершні", 2-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Відео опублікували на каналі підрозділу у Telegram.

"Провівши розвідку позиціями противника, було виявлено живу силу ворога. Решта справи – за дроном-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор дрона виявляє місце скупчення живої сили ворога поблизу лінії електромережі.

Дещо згодом наш військовий скеровує ударний БПЛА прямо на позицію окупантів. Точні втрати ворога не вказані.

Час та місце ліквідації російських військових не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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