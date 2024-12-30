Українських водіїв хочуть почати штрафувати на 34 тис. грн: за що каратимуть

Для водіїв в Україні можуть ввести новий штраф за перевищення допустимого рівня шуму транспортного засобу. Сума штрафу може скласти 17 000 грн, а у випадку повторного порушення – вже 34 000 грн.

До Верховної Ради подано законопроєкт №9564. Його ініціаторами стала група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія (керівник фракції "Слуга народу"), Павло Сушко, Юлія Гришина (заступники голови цієї ж фракції) та інші. Про це пише OBOZ.UA.

Документ було внесено до порядку денного парламенту на початку вересня, тож народні депутати можуть розглянути його у будь-який момент.

Згідно із законопроєктом, порушення правил шумового режиму передбачає штрафні санкції та позбавлення права керування транспортним засобом. Зокрема:

за перше порушення встановлено штраф у розмірі 17 000 гривень;

за повторне порушення – штраф у 34 000 гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Однак позбавлення права керування може і не застосовуватися. У законопроєкті зазначено, що за повторне порушення можна обмежитися лише штрафом.

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Чому для українських водіїв готують новий штраф

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що впровадження штрафу зумовлене випадками, коли водії оснащують свої транспортні засоби пристроями, які значно підвищують рівень шуму від роботи двигуна. Це:

порушує "тишу і спокій громадян";

викликає невдоволення у суспільстві.

Ситуація ускладнюється тим, що в умовах воєнного стану подібні шумові сигнали нагадують звуки ворожих дронів. Це породжує хибну думку про загрозу авіаційної або ракетної атаки.

"Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів ("Шахедів"), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні сили України та правоохоронців", – зазначається у документі.

Раніше ми розповідали, що з 1 січня суттєво зменшиться кількість авто, які можна буде ввозити до України.

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