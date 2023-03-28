Український снайпер ліквідував чотирьох окупантів на Луганщині (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій беруть участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, на Луганському напрямку напередодні працював український снайпер.

Під час нічного "полювання" бійцю 3-го окремого полку спеціального призначення ім. князя Святослава Хороброго вдалося ліквідувати чотирьох окупантів. Про це повідомив пресцентр ССО ЗСУ.

"На Луганському напрямку ССО України відправили до пекла чергову партію окупантів, а саме – чотирьох "освободітєлєй". Це лиш мала частина роботи наших снайперів. Працюємо далі, перемога буде за нами!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити як вночі снайпер виявляє окупантів, прицілюється та знешкоджує ворога.

Точний час та місце знищення російських військових не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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