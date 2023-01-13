Український ударний БПЛА з дальністю 1000 км пройшов низку випробувань – Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив про завершення низки випробувань українського ударного дрона у повітрі. Йдеться про БПЛА вітчизняного виробництва з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Випробовування проводилися на корисному навантаженні до 75 кілограмів. Про це розповіла речниця ДК "Укроборонпром" Наталія Сад на брифінгу в Media Center Україна.

"Розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", – зазначила вона.

Відомо, що "Укроборонпром" повідомив про завершення розробки ударного безпілотника ще у жовтні 2022 року. Попереду на БПЛА чекає наступний етап – демонстрація можливостей перед військовими.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", – наголосила Сад.

Нагадаємо, "Укроборонпром" анонсував, що українська відповідь на іранські дрони-камікадзе, які використовує росія, майже завершена. Вони опублікували перше фото та часткову інформацію про розробку свого дрона.

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