Украинский ударный БПЛА с дальностью 1000 км прошел ряд испытаний – Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о завершении ряда испытаний украинского ударного дрона в воздухе. Речь идет о БПЛА отечественного производства с дальностью поражения более 1000 км.

Испытания производились на полезной нагрузке до 75 килограммов. Об этом рассказала спикер ДК "Укроборонпром" Наталья Сад на брифинге в Media Center Украина.

"Разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", – отметила она.

Известно, что "Укроборонпром" сообщил о завершении разработки ударного беспилотника еще в октябре 2022 года. Впереди БПЛА ждет следующий этап – демонстрация возможностей перед военными.

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"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", – подчеркнула Сад.

Напомним, "Укроборонпром" анонсировал, что украинский ответ на иранские дроны-камикадзе, которые использует россия, почти завершен. Они опубликовали первое фото и частичную информацию о разработке своего дрона.

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