Українцям загрожують штрафи за 'неправильні'паспорти: кого стосується

Громадяни України зобов’язані оновлювати фотографії у паспорті-книжечці при досягненні 25 та 45 років, щоб фото відповідало їхньому віку. На цю процедуру відводиться один місяць, і вона є обов’язковою. Якщо своєчасно не вклеїти нове фото або не замінити паспорт на сучасний документ, він втратить чинність, а це може спричинити штраф у розмірі від 17 до 51 грн.

У Держміграційній службі пояснили, що паспорт у формі книжечки є безстроковим. Тому обов’язкового обміну на ID-картку не передбачено. Про це пише OBOZ.UA.

Якщо ж власник паспорта не оновив фотографію протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років, документ у формі книжечки підлягає обов’язковому обміну на ID-картку.

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Крім того, ID-картка видається у всіх ситуаціях, коли необхідно замінити паспорт зразка 1994 року, зокрема у випадках:

втрати;

крадіжки;

псування;

зміни прізвища або інших даних власника документа.

Який штраф за прострочений паспорт

Разом з тим, якщо своєчасно не оновити фото в паспорті старого зразка або не замінити його на сучасний документ, він втрачає чинність. Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання недійсного паспорта передбачає відповідальність:

на перший раз – попередження;

у разі повторного порушення протягом року – штраф від 17 до 51 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 січня в Україні подорожчала процедура оформлення паспортів.

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