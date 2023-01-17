Українцям нагадали, які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто

Українці, які під час воєнного стану збираються виїхати за кордон на автомобілі, мають підготуватися до поїздки ретельно. Окрім необхідних документів, варто, зокрема, подбати про технічний стан транспортного засобу.

В автомобілі подорожуючого повинні знаходитися: світловідбиваючий жилет, вогнегасник, аварійний знак, аптечка відповідно до євростандарту, запасне колесо, пристрої для буксирування авто, розпізнавальний знак України тощо.

Фахівці рекомендують взяти з собою також навігатор, або встановити спеціальні навігаційні додатки на телефон, кріплення для смартфона, паперові карти автомобільних доріг (у разі, якщо не буде доступу до інтернету, вони допоможуть зорієнтуватися на місцевості), теплу ковдру, запас питної та технічної води.

Що стосується документів, які потрібні для виїзду:

Техпаспорт на авто,

Водійське посвідчення міжнародного зразка,

Розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA),

Державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України),

Міжнародна страховка "Зелена картка".

Якщо ви виїжджаєте на автомобілі, який зареєстрований на іншого власника, то потрібно подбати про наступні документи: довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

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