Українцям пояснили, чим відрізняються трудовий стаж від страхового

Багатьом досі складно відрізнити трудовий стаж від страхового. Попри схожість, між цими поняттями існує важлива різниця, яку необхідно розуміти.

Весь трудовий стаж, який було набуто до 2004 року, прирівнюється до страхового. Про це повідомляє UAportal з посиланням на видання "На пенсії".

До трудового стажу входять такі періоди:

навчання на денній формі;

військова служба;

підприємництво;

період, коли особа отримувала допомогу по безробіттю тощо.

Щоб засвідчити наявність цього стажу, необхідно надати відповідні документи. Проте трудовий стаж можуть не врахувати, якщо в трудовій книжці виявлено певні неточності.

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"Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. В крайньому разі, стаж до 2004 року можна підтвердити навіть показаннями свідків. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді потрібно мати не менше двох свідків, які б мали документи про свою роботу у той самий час разом з вами", – зазначив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Страховий стаж зараховують, починаючи з січня 2004 року. У цей період включається час, протягом якого людина підлягала загальнообов’язковому пенсійному страхуванню, тобто за неї щомісяця сплачувалися відповідні внески.

Мова йде про єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець сплачує за свого найманого працівника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.

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