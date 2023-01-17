Українцям пояснили, як онлайн подати заяву на отримання субсидії

У Пенсійному фонді України нагадали, що заяву на оформлення житлової субсидії можна подати онлайн. Для цього необхідно скористатися вебпорталом фонду.

Зокрема, авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду у Telegram.

Зазначається, що спочатку потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ. Далі в особистому кабінеті необхідно перейти у розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Спочатку потрібно відсканувати копії документів, надати згоду на дистанційне інформування та натиснути кнопку "Продовжити". Далі обрати пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії", заповнити відповідні поля онлайн-форми і додати скановані копії документів.

Після цього потрібно натиснути на "Сформувати заяву". Система перевірить повноту заповнення заяви і якщо помилок не виявлено, можна накласти цифровий підпис та надіслати документи до ПФУ.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

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