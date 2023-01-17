Украинцам объяснили, как онлайн подать заявление на получение субсидии

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что заявление на оформление жилищной субсидии можно подать онлайн. Для этого необходимо воспользоваться веб порталом фонда.

В частности, авторизироваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Telegram.

Отмечается, что сначала нужно зайти на веб портал электронных услуг ПФУ. Далее в личном кабинете необходимо перейти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Сначала нужно отсканировать копии документов, дать согласие на дистанционное информирование и нажать кнопку "Продолжить". Затем выберите пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии", заполнить соответствующие поля онлайн формы и добавить сканированные копии документов.

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После этого нужно нажать на "Сформировать заявление". Система проверит полноту заполнения заявления и если ошибок не обнаружено, можно наложить цифровую подпись и отправить документы в ПФУ.

Напомним, во время войны люди, потерявшие работу, могут получить субсидии. Безработный человек может обратиться за назначением субсидии, если он больше не может оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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