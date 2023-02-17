Українцям пообіцяли зростання пенсій на 20%: коли це станеться

В Україні у березні відбудеться індексація пенсійних виплат. Очікується зростання пенсій на 18-20%.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю українській службі Голосу Америки повідомила, що остаточні розрахунки пенсій стануть відомими наприкінці лютого, коли уряд опублікує постанову про індексацію.

"Ми будемо підвищувати пенсії, зважаючи на інфляцію в березні... Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а є більш гнучким. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", – сказала вона.

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Очільниця Мінсоцу зауважила, що Пенсійний фонд під час війни "фактично продемонстрував свою стійкість". "І це відбулось, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, тому що близько мільйона людей пішли служити в армію, там у них досить високі заробітні плати, з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який йде у ПФУ. Це дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його", – сказала вона.

Жолнович прогнозує, що уряду вдасться "проіндексувати пенсії найбіднішим нашим категоріям", оскільки виконується дохідна частина Пенсійного фонду.

Вона повідомила, що Кабмін наразі веде розрахунки щодо зростання пенсії, "кінцевий показник інфляції буде в лютому опублікований, зараз ми його з відповідних статистичних органів беремо, і за формулою розраховуємо".

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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