Украинцам пообещали рост пенсий на 20%: когда это произойдет

В Украине в марте состоится индексация пенсионных выплат. Ожидается рост пенсий на 18-20%.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью украинской службе Голоса Америки сообщила, что окончательные расчеты пенсий станут известны в конце февраля, когда правительство опубликует постановление об индексации.

"Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте... Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет", – сказала она.

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Глава Минсоца отметила, что Пенсионный фонд во время войны "фактически продемонстрировал свою стойкость". "И это произошло, как бы там ни было странно, но благодаря нашим воинам, потому что около миллиона людей пошли служить в армию, там у них достаточно высокие заработные платы, из этих зарплат у нас есть единый социальный взнос, который идет в ПФУ. Это позволило стабилизировать пенсионный фонд, не провалить его", – сказала она.

Жолнович прогнозирует, что правительству удастся "проиндексировать пенсии беднейшим нашим категориям", поскольку выполняется доходная часть Пенсионного фонда.

Она сообщила, что Кабмин сейчас ведет расчеты по росту пенсии, "конечный показатель инфляции будет в феврале опубликован, сейчас мы его из соответствующих статистических органов берем и по формуле рассчитываем".

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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