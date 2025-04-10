Українцям доведеться сплачувати податки навіть з переказу в 1 гривню: які зміни очікують з 1 травня

Навіть переказ на суму 1 гривня може стати підставою для сплати податків в Україні. Обов’язок оподаткування стосується не лише офіційних доходів, таких як заробітна плата, але й грошових переказів від інших осіб.

За словами податкової служби, навіть 1 гривня, що надходить на рахунок українця від іншої фізичної особи, вважається доходом. Про це повідомляє UAportal із посиланням на "Телеграф".

"Фізична особа, яка протягом календарного року отримує дохід за надання послуг від іншої фізичної особи зобовʼязана включити суму таких доходів до загального річного оподаткування доходів та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року", – зазначають у податковій.

Також необхідно буде сплачувати податки до держбюджету за наступними ставками:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір (за 2024 рік він складає – 1,5%).

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При цьому закон дозволяє не оподатковувати грошові перекази, які надходять від родичів першого або другого ступеня спорідненості. До цієї категорії належать: дружина чи чоловік, діти, батьки, дідусь та бабуся, онуки, брати та сестри.

Втім, податок у такому випадку не стягується, якщо кошти отримані у вигляді подарунка або спадщини. Як підкреслює Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, це не є новою нормою з 1 травня – такі положення діють уже багато років.

"Тобто сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента (підприємця). А якщо є доходом, то так, підлягає, років вже з 25. Не знаю хто та навіщо накручує людей, хто там дає коменти і навіщо, але цю зраду також прибрали", – зазначив він.

Як пояснює Гетманцев, податком також не обкладаються кошти, які були передані у формі позики. Іншими словами, ці гроші підлягають поверненню особі, що їх надала.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила сплати податків.

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