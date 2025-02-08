Українцям розповіли, з яких причин їм можуть відмовити у субсидії

Фінансова допомога на оплату комунальних послуг дозволяє зменшити витрати домогосподарств. Проте отримати житлову субсидію можуть не всі, оскільки існують визначені критерії, за яких у наданні виплат можуть відмовити.

Як повідомляє "24 Канал" із посиланням на Мінсоцполітики, однією з основних причин відмови у субсидії може стати занадто велика житлова площа. Так, субсидію не призначають, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а житлового будинку – 230 квадратних метрів.

Виняток роблять для:

багатодітних сімей;

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних родин і житла, що оформлене на кілька особових рахунків.

Крім великої житлової площі, існують й інші фактори, що можуть стати підставою для відмови у наданні субсидії.

Додаткове майно та житло

Якщо протягом року перед подачею заяви хтось із членів родини здійснив витрату або фінансову операцію, що перевищує 50 тисяч гривень, це може стати причиною для відмови у субсидії. До таких випадків належать:

придбання житла, автомобілів, фінансових активів чи будівельних матеріалів;

значні разові витрати на послуги, за винятком медичних, освітніх і комунальних;

великі грошові перекази, інвестування або купівля іноземної валюти.

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Субсидія не призначається, якщо заявник володіє більш ніж одним житловим об'єктом, за винятком гуртожитків, будинків у сільській місцевості або житла на тимчасово окупованих територіях. Також можливе відхилення заявки у разі наявності в домогосподарстві:

автомобіля, якому менш ніж 5 років;

більше ніж одного транспортного засобу віком до 15 років.

Ще однією причиною можуть стати борги

Прострочена заборгованість за комунальні послуги

Якщо за комунальні платежі накопичився борг, який перевищує 680 гривень і не сплачений понад три місяці, субсидія не призначається. Поновити право на державну допомогу можна лише після повного погашення заборгованості або укладення угоди про її реструктуризацію.

Заборгованість із виплати аліментів

У разі, якщо хтось із мешканців домогосподарства не сплачував аліменти більше трьох місяців, це також може стати підставою для відмови в субсидії. Виняток робиться для осіб, які зникли безвісти, перебувають під домашнім арештом або проходять лікування від наркозалежності.

Неповернення зайво отриманої субсидії

Якщо раніше вам було нараховано субсидію в більшому розмірі, ніж належало, і ви не повернули ці кошти за вимогою органів соцзахисту, це може стати причиною для відмови у повторному наданні допомоги. У разі отримання відмови ви маєте право звернутися до соцзахисту для отримання роз’яснень або перегляду рішення.

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Інші причини для відмови у субсидії

Крім великих витрат і наявності додаткової власності, існують й інші фактори, які можуть призвести до відмови у субсидії. Зокрема, якщо на банківських рахунках або у вигляді облігацій зберігається сума, що перевищує 100 тисяч гривень, допомога не призначається.

Субсидію можуть не надати, якщо:

у членів домогосподарства немає офіційного доходу;

їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату;

протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Дані правила не стосуються:

студентів;

безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості;

військовослужбовців;

пенсіонерів;

осіб, які мають підтверджені складні життєві обставини.

Раніше ми розповідали, як нараховуватимуть субсидії на комуналку в 2025 році.

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