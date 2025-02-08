Украинцам рассказали, по каким причинам им могут отказать в субсидии

Финансовая помощь на оплату коммунальных услуг позволяет уменьшить расходы домохозяйств. Однако получить жилищную субсидию могут не все, поскольку существуют определенные критерии, при которых в предоставлении выплат могут отказать.

Как сообщает "24 Канал" со ссылкой на Минсоцполитики, одной из основных причин отказа в субсидии может стать слишком большая жилая площадь. Так, субсидию не назначают, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а жилого дома – 230 квадратных метров.

Исключение делают для:

многодетных семей;

детских домов семейного типа;

приемных семей и жилья, что оформлено на несколько лицевых счетов.

Кроме большой жилой площади, существуют и другие факторы, которые могут стать основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Дополнительное имущество и жилье

Если в течение года перед подачей заявления кто-то из членов семьи совершил расход или финансовую операцию, превышающую 50 тысяч гривен, это может стать причиной для отказа в субсидии. К таким случаям относятся:

приобретение жилья, автомобилей, финансовых активов или строительных материалов;

значительные разовые расходы на услуги, за исключением медицинских, образовательных и коммунальных;

крупные денежные переводы, инвестирование или покупка иностранной валюты.

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Субсидия не назначается, если заявитель владеет более чем одним жилым объектом, за исключением общежитий, домов в сельской местности или жилья на временно оккупированных территориях. Также возможно отклонение заявки в случае наличия в домохозяйстве:

автомобиля, которому менее 5 лет;

более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Еще одной причиной могут стать долги

Просроченная задолженность за коммунальные услуги

Если за коммунальные платежи накопился долг, который превышает 680 гривен и не оплачен более трех месяцев, субсидия не назначается. Возобновить право на государственную помощь можно только после полного погашения задолженности или заключения соглашения о ее реструктуризации.

Задолженность по выплате алиментов

В случае, если кто-то из жителей домохозяйства не платил алименты более трех месяцев, это также может стать основанием для отказа в субсидии. Исключение делается для лиц, пропавших без вести, находящихся под домашним арестом или проходящих лечение от наркозависимости.

Невозврат излишне полученной субсидии

Если ранее вам была начислена субсидия в большем размере, чем полагалось, и вы не вернули эти средства по требованию органов соцзащиты, это может стать причиной для отказа в повторном предоставлении помощи. В случае получения отказа вы имеете право обратиться в соцзащиту для получения разъяснений или пересмотра решения.

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Другие причины отказа в субсидии

Кроме больших расходов и наличия дополнительной собственности, существуют и другие факторы, которые могут привести к отказу в субсидии. В частности, если на банковских счетах или в виде облигаций хранится сумма, превышающая 100 тысяч гривен, помощь не назначается.

Субсидию могут не предоставить, если:

у членов домохозяйства нет официального дохода;

их средний доход меньше минимальной заработной платы;

за последние три месяца не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

Данные правила не относятся:

студентов;

безработных, зарегистрированных в центре занятости;

военнослужащих;

пенсионеров;

лиц, имеющих доказанные сложные жизненные происшествия.

Раньше мы рассказывали, как будут начислять субсидии на коммуналку в 2025 году.

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