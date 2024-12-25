Українцям розповіли, чому 'тисяча Зеленського' може не надходити на картку

З 1 грудня в Україні стартувала нова державна програма зимової підтримки, яка передбачає виплату кожному громадянину 1 000 гривень. Водночас деякі українці повідомляють про проблеми з отриманням коштів після подання заявки.

На опрацювання заявки, поданої через платформу "Дія", відводиться до 10 днів. Проте, якщо кошти не надійшли, рекомендується повторно перевірити коректність внесених даних. Про це пише "24 Канал".

Читайте також: 1000 від Зеленського: які товари не можна на неї придбати

Спробуйте виконати наступний алгоритм дій:

Перевірте коректність даних: переконайтеся, що всі дані у заявці внесені правильно, особливо зверніть увагу на дані у застосунку "Дія". Зверніться до технічної підтримки "Дія": фахівці служби підтримки зможуть допомогти визначити причину затримки виплат. Оновіть застосунок "Дія": використання старої версії програми може спричинити технічні збої та затримки. Перевірте банківську картку: упевніться, що картка "Національного кешбеку" правильно прив’язана до застосунку.

Хто може отримати "тисячу Зеленського" у банку

Громадяни, які з релігійних причин відмовилися від отримання ідентифікаційного коду, особи старше 65 років, а також опікуни чи офіційні представники дітей, що не досягли повноліття, мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 1 000 гривень через банк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких магазинах можна витратити кошти з картки "Нацкешбеку".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!