Українцям урізали субсидії у травні: названо причину

У травні українці отримали менші субсидії, оскільки виплати розраховувалися за квітень, коли опалювальний сезон охоплював лише першу половину місяця – з 1 по 15 число. Через це сума допомоги зменшилася, адже до розрахунку бралися витрати на опалення лише за половину місяця, а не за весь квітень.

Цю інформацію оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ). Квітень вважається перехідним періодом між сезоном опалення та його завершенням.

Оскільки опалювальний сезон в Україні триває з 16 жовтня до 15 квітня, то у квітні субсидія нараховується лише за дні, коли ще подавалося тепло – з 1 по 15 число. Саме тому у травні громадяни отримують зменшену суму допомоги, адже вона охоплює не весь місяць, а лише його половину.

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Це правило стосується всіх видів опалення – централізованого, індивідуального чи автономного. Розрахунок проводиться відповідно до затверджених соціальних нормативів на визначений період. В Україні порядок нарахування житлових субсидій чітко прив’язаний до тривалості опалювального сезону:

опалювальний сезон: з 1 жовтня по 30 квітня;

з 1 жовтня по 30 квітня; неопалювальний сезон: з 1 травня по 30 вересня.

Фактичний період опалення в більшості областей починається 16 жовтня і завершується 15 квітня, що безпосередньо впливає на обсяг субсидії у прикінцеві місяці сезону. Тож у жовтні та квітні сума державної допомоги є меншою, оскільки охоплює лише половину місяця з опаленням. Така ситуація склалася і зараз: у травні українці отримали субсидію за квітень, але тільки за 15 днів, протягом яких ще тривала подача тепла.

У Пенсійному фонді України пояснили, що зменшення обсягів субсидій має тимчасовий і сезонний характер – це не означає припинення або зменшення державної допомоги. Починаючи з травня, настає період без опалення, тому при нарахуванні субсидій враховуються лише витрати на інші комунальні послуги, окрім опалення. У ПФУ закликають громадян стежити за актуальною інформацією щодо умов отримання субсидій та вчасно оновлювати свої дані у випадках змін у складі сім’ї, рівні доходів чи інших обставинах, які можуть вплинути на розмір допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі зміни для всіх отримувачів субсидії.

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