Українців штрафуватимуть за куріння вейпу та IQOS: з 11 липня набуває чинності новий антитютюновий закон

З 11 липня набувають чинності поправки до антитютюнового законодавства, згідно з Законом № 1978, які розширюють сферу заборон на тютюнові вироби, охоплюючи тепер також електронні пристрої. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Основні зміни включають:

Заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та відповідних рідин.

Встановлення штрафу в розмірі 1020 грн за продаж таких продуктів особам, які не досягли 18-річного віку, а в разі повторного порушення протягом року штраф буде становити 10 200 грн.

Заборону продажу ароматизованих сигарет.

Введення відповідальності за куріння з використанням електронних пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях, аналогічно до куріння звичайних цигарок.

"Контроль за дотриманням антитютюнового законодавства відновлено з квітня 2023 року. Проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства може здійснюватись на підставі самостійного звернення суб'єкта господарювання, доручення прем'єр-міністра України або звернення фізичної особи", – підкреслили представники Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, рік назад в Україні запрацював закон про заборону куріння електронних сигарет у певних місцях.

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