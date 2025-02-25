Українців можуть не пустити в ЄС без одного документа: що обов'язково слід зробити перед поїздкою

Польща, як найближчий сусід України, стала однією з провідних країн за кількістю прийнятих біженців унаслідок війни. Крім того, вона слугує транзитною державою для більшості українців, які прямують до ЄС та інших країн світу. Однак у разі відсутності страхового полісу подорожуючі можуть зіткнутися з відмовою у перетині кордону.

За інформацією Visit Ukraine, українці мають можливість оформити страховий поліс як у польських, так і в українських страховиків. Кожен із цих варіантів розрахований на різні потреби мандрівників, пише OBOZ.UA.

Оформлення страхового полісу через NFZ (Національний фонд здоров’я Польщі) або приватні страховики є доступним варіантом для тих, хто планує перебування в Польщі на тривалий термін, наприклад, для роботи чи навчання. Однак є кілька важливих аспектів, які варто врахувати:

ці поліси діють виключно на території Польщі, тому вони не забезпечують необхідне покриття при поїздках до інших країн Шенгенської зони;

приватне страхування в Польщі має досить високу вартість, особливо якщо йдеться про поліси, що включають широкий спектр медичних послуг.

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Оформлення страховки через українські страхові компанії. Туристичний поліс, який оформлюється до поїздки за кордон, забезпечує покриття екстреної медичної допомоги, госпіталізації та інших непередбачених витрат під час короткострокових подорожей. Окрім того, є можливість оформити медичну страховку, що відповідає вимогам для тривалого перебування в Польщі.

Отже, вибір між польськими та українськими страховими компаніями залежить від індивідуальних потреб мандрівника та тривалості його поїздки. Однак оформлення страховки заздалегідь через українських страховиків часто є більш зручним, економічно вигідним і універсальним варіантом, особливо якщо ви плануєте подорожувати не лише Польщею, а й іншими європейськими країнами.

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