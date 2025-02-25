Украинцев могут не пустить в ЕС без одного документа: что обязательно следует сделать перед поездкой

Польша, как ближайший сосед Украины, стала одной из ведущих стран по количеству принятых беженцев в результате войны. Кроме того, она служит транзитным государством для большинства украинцев, следующих в ЕС и другие страны мира. Однако в случае отсутствия страхового полиса путешественники могут столкнуться с отказом в пересечении границы.

По информации Visit Ukraine, украинцы имеют возможность оформить страховой полис как у польских, так и у украинских страховщиков. Каждый из этих вариантов рассчитан на разные потребности путешественников, пишет OBOZ.UA.

Оформление страхового полиса через NFZ (Национальный фонд здоровья Польши) или частные страховщики является доступным вариантом для тех, кто планирует пребывание в Польше на длительный срок, например, для работы или учебы. Однако есть несколько важных аспектов, которые стоит учесть:

эти полисы действуют исключительно на территории Польши, поэтому они не обеспечивают необходимое покрытие при поездках в другие страны Шенгенской зоны;

частное страхование в Польше имеет достаточно высокую стоимость, особенно если речь идет о полисах, включающих широкий спектр медицинских услуг.

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Оформление страховки через украинские страховые компании. Туристический полис, который оформляется до поездки за границу, обеспечивает покрытие экстренной медицинской помощи, госпитализации и других непредвиденных расходов во время краткосрочных путешествий. Кроме того, есть возможность оформить медицинскую страховку, соответствующую требованиям для длительного пребывания в Польше.

Итак, выбор между польскими и украинскими страховыми компаниями зависит от индивидуальных потребностей путешественника и продолжительности его поездки. Однако оформление страховки заранее через украинских страховщиков часто является более удобным, экономически выгодным и универсальным вариантом, особенно если вы планируете путешествовать не только Польшей, но и другими европейскими странами.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы нужны, чтобы военнообязанный мог выехать за границу.

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