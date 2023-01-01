Українців можуть змусити повернути субсидії: кого це стосується

В Україні у новому році окремі категорії українців можуть залишитися без субсидій. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

У Мінсоцполітики пообіцяли проводити перевірки за місцем проживання переселенців : якщо ж людина не проживає у місці, яке зазначила у документах, вона ризикує залишитися без державних виплат.

Тим часом пересічних українців теж можуть позбавити субсидій, ба більше – державні допомоги можуть змусити повернути.

Як повідомили у Пенсійному фонді, субсидії припинять виплачувати за наступних умов:

Якщо особа приховувала доходи, що перевищували зазначені нею для отримання субсидії, й отримувала допомогу.

Якщо особа має заборгованість за комунальні послуги та не сплачує її протягом трьох місяців, та якщо борги за комуналку перевищують 340 тисяч гривень.

Якщо ж порушник відмовляється повернути державі отриманні у незаконний спосіб виплати, то стягнення грошей може відбутися примусовим шляхом – організація, що призначила виплати, може звернутися до суду з відповідним позовом.

Нагадаємо, що чимало українців отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату комуналки. Проте її не всім нараховують. UAportal розповідає, які категорії громадян не можуть отримати субсидію.

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