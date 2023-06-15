Українців чекають жорсткі перевірки під час яких уряд планує скоротити списки отримувачів та урізати розмір субсидій

В Україні планують скоротити списки отримувачів виплат та урізати розмір житлових субсидій

Незабаром плануються масштабні перевірки отримувачів соціальних виплат з метою оптимізації системи. Уряд намірений зменшити список осіб, що отримують допомогу, а також скоротити розмір житлових субсидій. Це стало відомо з наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

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Такі перевірки проводяться щороку, але у 2023 році передбачається їх посилення. Будуть перевірятися дані з таких державних реєстрів:

Реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України (ПФУ);

Реєстр Державної податкової служби;

Реєстр Міграційної служби;

Реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Пошуки нових підходів пояснюються зростанням кількості порушень у системі соціальних виплат, особливо актуальними під час воєнного конфлікту. За припущеннями, обсяги неправомірно отримуваних допомог можуть досягати понад 10%, що перевищує мільярди гривень.

Згідно з законодавством, українці будуть перевірятися на трьох етапах:

Під час звернення за допомогою; Під час отримання державної допомоги; Після отримання допомоги.

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Фахівці зможуть отримати таку інформацію:

Зареєстровані транспортні засоби;

Реквізити документів (тип, назва, серія та номер, дата видачі, термін дії) та можливість встановлення втрачених або викрадених документів, а також місця проживання;

Митне оформлення транспорту та його складових частин;

Бюджетні рахунки для сплати штрафів за кримінальні або адміністративні порушення;

Джерела доходів, одержаних фізичними особами від податкових агентів, а також ознаки доходів, отриманих від підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Виплати допомоги на оплату житлово-комунальних послуг будуть припинятися або вимагатиметься повернення переплати державі, якщо виявлено недостовірну інформацію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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