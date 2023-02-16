Українці можуть отримати 100$ допомоги від громадян США: кому виплачують гроші

Платформа Gate to Ukraine, де громадяни США надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали через війну та були вимушені переїхати в інші регіони, або мешкають на тимчасово окупованих територіях. Розмір допомоги становить 100 доларів і надається одноразово.

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Допомога надається таким категоріям осіб:

людям із зони активних бойових дій;

людям із деокупованих/окупованих територій;

тим, у кого є принаймні одна неповнолітня дитина.

Одноразову виплату $100 можна отримати через американську платформу Gate to Ukraine. Кошти надають приватні особи. Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть сім'ї з дітьми до 18 років. Заявки розміщуються на сайті, де благодійники можуть обрати, кому надавати допомогу. Для верифікації одержувачів до заявки слід додати відео, далі заявка проходить перевірку. Анкета перекладається англійською мовою та розміщується на сайті платформи.

Коли на адресу заявника надходить виплата, кошти надсилаються на його картку або банківський рахунок, який треба вказати у заявці. Крім того, у заявці можна вказати, чи потребує сім'я евакуації. Також можна додати фотодокази військових злочинів росії.

Через війну багато українців залишитись без домівок та були вимушені переїхати в більш безпечні регіони і стати ВПО. Французька гуманітарна організація Acted надає грошову допомогу переселенцям у розмірі 2220 грн.

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