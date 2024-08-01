Українці можуть отримати до пів мільйона гривень 'нульового кредиту' на сонячні електростанції: які умови

В Україні держава схвалила програму пільгового кредитування на купівлю сонячної або вітрової електростанції. Кожен українець може отримати гроші під нульовий відсоток на 10 років.

Як повідомили у Міненерго, українцям повністю компенсують відсоткову ставку по кредиту на устаткування. Програма передбачає надання кредитів під 0% річних для фізичних осіб, які бажають встановити генераційні установки з альтернативних джерел енергії.

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Умови програми:

Кредит під 0% річних

Термін кредитування: до 10 років

Максимальна сума кредиту: 480 тисяч гривень

Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine

Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine

Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine Умови отримання кредиту на встановлення електростанцій. Джерело: t.me/energyofukraine

Як отримати кредит:

Зверніться до банків-партнерів: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус.

Підготуйте документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, документи на обладнання. Отримайте кредит при дотриманні вимог банку.

Придбайте обладнання та оплатіть монтажні роботи. Введіть систему в експлуатацію: компенсація починається з моменту запуску системи.

Використовуйте електростанцію для власних потреб або продажу електроенергії за механізмом самовиробництва. Сплачуйте щомісячні платежі по кредиту до 4 тис. грн.

Отримуйте безкоштовну електроенергію після погашення кредиту протягом 20 років.

У Міненерго переконані, що встановлення сонячних та вітрових електростанцій сприятиме підвищенню енергетичної незалежності домогосподарств та енергетичній безпеці України.

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