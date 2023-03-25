Українці зможуть платити менше за пересилання посилок до Німеччини: коли це станеться

Вже з 1 квітня українці будуть менше сплачувати за пересилання посилок до Німеччини. Про це повідомив національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта".

Зазначається, що тарифи знизяться на 60%. Нові тарифи стануть доступними як українцям, чиї родичі або друзі живуть у цій країні, так і підприємцям, які продають свої товари за кордон.

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Якими будуть нові тарифи:

Посилки вагою до 3 кг – 13,7 долара (близько 500 грн)

Вагою 7 кг – 21,6 долара (близько 750 грн).

Для легких відправлень (дрібні пакети) – від 5,6 долара (близько 205 грн).

"В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини", – кажуть в Укрпошті.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. До речі, якщо оформити відправлення онлайн, діятиме додаткова знижка у 3%.

Національний оператор поштового зв’язку зауважив, що за кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії.

Про тарифи Укрпошти на міжнародні відправлення можна почитати тут.

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