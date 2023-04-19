Українці зможуть отримувати дві пенсії: про що мова

До Парламенту надійшов законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення. Документ зареєстровано за №9212.

Головне завдання документа – розвантажити солідарну пенсійну систему та забезпечити великі виплати майбутнім пенсіонерам. Про це пише Соціалка.

Зазначається, що впровадження накопичувальної системи необхідне, аби громадяни могли отримувати виплати.

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Після запровадження другого, накопичувального рівня пенсійної системи, відбудеться низка змін. Зокрема, працівники платитимуть із зарплати обов’язкові щомісячні внески до обраного недержавного пенсійного фонду. Такі самі внески робитимуть і роботодавці.

Таким чином після виходу на пенсію українці отримуватимуть дві пенсії – гарантовану державою солідарну та персоніфіковану накопичувальну.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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