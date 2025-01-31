Українці зможуть самостійно обирати ТЦК та ВЛК: нові правила від Міноборони
Впровадження принципу екстериторіальності дозволить громадянам не залежати від конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вони були вперше поставлені на облік. Це стосуватиметься також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. За її словами, реформа екстериторіальності дозволить військовозобов'язаним звертатися до будь-якого зручного центру комплектування, навіть якщо вони змінили місце проживання.
Аналогічний принцип планується застосувати і до ВЛК. Уже до літа 2025 року військовослужбовці зможуть проходити медичний огляд у будь-якому закладі охорони здоров’я – як у державних медустановах, так і в приватних клініках.
Черногоренко пояснила, що всі ТЦК та СП працюють у єдиному державному реєстрі Оберіг, що дозволяє реалізувати реформу без технічних перешкод. Цю ініціативу вже підтримали Офіс Президента, Кабінет Міністрів та Генеральний штаб.
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Щодо ВЛК, процес буде впроваджуватися поступово, щоб забезпечити гнучкість і можливість проходження медогляду у будь-якого лікаря – терапевта, сімейного лікаря чи спеціаліста. Запровадження єдиної електронної системи охорони здоров’я дозволить оперативно передавати необхідні медичні дані до Міноборони, що зробить процес швидшим і прозорішим.
Заступниця міністра також запевнила, що система Резерв+, через яку здійснюється реєстрація, має надійний рівень захисту. Вона побудована так, що жодні персональні дані військовозобов’язаних не зберігаються на серверах. Усі запити надсилаються безпосередньо в захищений реєстр, а отримані дані відображаються лише на пристрої користувача.
"Ми постійно працюємо над підвищенням рівня безпеки наших систем, і цим займаються найкращі державні фахівці", – підсумувала Черногоренко.
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