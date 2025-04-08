Українці почали частіше купувати електромобілі: які моделі найпопулярніші

У березні українці зареєстрували 4680 електромобілів (BEV), що на 6% більше, ніж у березні 2024 року, та на 4% більше, ніж у лютому цього року. Основну частину зареєстрованих транспортних засобів склали легкові електроавто — 4532 одиниці, з яких 647 були новими, а 3885 — вживаними.

Серед 148 комерційних електромобілів лише 7 були новими. Про це повідомляє "Укравтопром".

ТОП-5 нових електромобілів у березні:

BYD Song Plus — 100 авто Volkswagen ID.Unyx — 96 авто ZEEKR 001 — 69 авто ZEEKR 7X — 59 авто Audi Q4 e-tron — 45 авто

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ТОП-5 уживаних електромобілів, зареєстрованих вперше:

Tesla Model Y — 448 авто Nissan Leaf — 445 авто Tesla Model 3 — 410 авто Hyundai Kona — 273 авто Kia Niro — 270 авто

Загалом, у січні–березні 2025 року в Україні вперше зареєстрували понад 12,8 тисячі електромобілів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Серед них 1978 були новими (падіння на 26%), а 10 827 — вживаними (зростання на 18%).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явилися нові автомобільні номери.

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