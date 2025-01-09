Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном: затвердили 'дорожні карти' за кожним з 8 напрямків співпраці

Міністр оборони Рустем Умєров у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіном ключові аспекти співпраці. Як зазначив міністр, він розпочав участь у черговому засіданні Контактної групи.

"Провів важливу зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили підготовку до засідання та основні напрями нашої співпраці", — підкреслив Умєров. Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

За його словами, сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" для кожного з восьми напрямків співпраці. Ці плани визначатимуть стратегічні цілі та основні потреби України у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року.

Умєров додав, що ці документи, розроблені спільно з партнерами, слугуватимуть основою для подальшої підтримки України у сферах ППО, артилерії, бронетехніки, дронів, авіації, морської безпеки та інших важливих галузях.

"Попереду ще багато роботи", — резюмував міністр.

Нагадаємо, Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!