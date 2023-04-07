'Помножили на нуль': воїни-прикордонники показали кадри знищення ворожого складу БК та вантажівки з окупантами

На сході України наші захисники ліквідували ворожий склад з боєкомплектом. Також було підірвано вантажівку російських бойовиків разом з окупантами.

Кадрами видовищного "мінусування" поділилися у Державній прикордонній службі. Там зауважили, що аеророзвідники та артилерія влаштували окупантам "бавовну" на Куп‘янському напрямку.

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"На Куп‘янському напрямку аеророзвідка ДПСУ з артилерією ЗСУ відправили чергову порцію пекельних "подарунків" по ворожих цілях. Завдяки корегуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку Урал. Також підтверджено ураження живої сили противника з втратами", – йдеться у коментарі під відео.

Раніше ми повідомляли, що на Бахмутському напрямку бійці Першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правого сектору" знищили групу вагнерівців.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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