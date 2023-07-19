Універсальний засіб для очищення всього дому: вам знадобиться кава та ацетон

Відчуття чистоти в домі – надзвичайно приємне. Але як швидко та ефективно навести порядок в квартирі за допомогою двох простих інгредієнтів?

Це незвичайний, але дуже ефективний спосіб очищення, демонструє таку саму ефективність, як і дорогі магазинні хімічні засоби. Компоненти, необхідні для приготування цього засобу дешеві та є у кожному будинку.

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Як приготувати засіб для очищення

Візьміть одну столову ложку кави, чотири столові ложки гарячої води, дві столові ложки рідини для зняття лаку з ацетоном і чотири столові ложки рідкого миючого засобу для посуду. Перемішайте отриману суміш і перелийте її у розпилювач. Розпиліть засіб на раковину, змішувач, унітаз, ванну та на брудну посуду. Засіб прекрасно видаляє наліт, жир, вапнякові відкладення і будь-який інший бруд.

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