Успіх завжди буде з вами: як привернути удачу за допомогою дзеркала

З дзеркалом пов'язано безліч прикмет і повір'їв, і це не дивно, оскільки цей предмет вважається чарівним. Багато людей вірять в магічну силу певних фраз. Відповідно до прикмет, якщо перед виходом з дому подивитися в дзеркало і вимовити кілька слів, то це приносить успіх.

Про це пише Час Дій.

Зранку, коли людина готується виходити зі своєї квартири, можна виконати простий ритуал.

Він включає в себе погляд у дзеркало, з одночасним вимовлянням такої фрази: "Куди я йду, туди й мій успіх."

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За віруваннями, такі слова привертають щастя і захищають людину від невдач і конфліктів. Також, цей ранковий ритуал підвищує шанси на успішний день.

"Магічну" фразу рекомендується вимовляти перед важливими подіями, такими як іспити, співбесіди, наради та інші важливі моменти.

До того ж, погляд у дзеркало перед виходом з дому сам по собі є доброю прикметою.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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