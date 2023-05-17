Встигніть приготувати: як зварити бузковий мед

Сезон бузку у розпалі. Поспішіть, поки квіти ще соковиті, зварити бузкове варення, як у народі ще називають "бузковим медом".

Квітки бузку мають приємний аромат і деяку кислинку, що робить їх популярними для використання в кулінарії. Варення з квітів бузку має ніжний смак і аромат, і його можна використовувати як джем, або додавати до різноманітних страв.

Для приготування варення обирайте кущі бузку, що ростуть подалі від доріг та екологічно небезпечних місць. А перед приготуванням гарно промийте квіти та просушіть.

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Ось простий рецепт для приготування варення з бузку з розрахунку отримати два літри продукту:

Інгредієнти:

1 кг квітів бузку

2 літри води

1 кг цукру

Сік з 2 лимонів

1 лимон

Як зварити бузковий мед:

Ретельно промийте квіти бузку, видаляючи будь-які забруднення або комах.

У великій каструлі змішайте воду і квіти бузку. Принаймні на пів години залиште їх настоятися.

Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння. Зменште вогонь і готуйте ще близько 20-30 хвилин, поки квіти не стануть м'якими.

Вимкніть вогонь і дайте настоюватися суміші протягом ще 2 години.

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Використовуючи сито або марлю, процідіть рідину в іншу чисту каструлю або миску, відділивши квіти.

Додайте цукор і лимонний сік до отриманого варення. Поверніть каструлю на вогонь і готуйте на середньому вогні, помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.

Продовжуйте варити на помірному вогні протягом близько години.

Вимкніть вогонь і залиште варення на деякий час, щоб дати йому охолонути.Налийте варення в стерилізовані скляні банки. Додайте тонко нарізані шматочки лимона до кожної банки.

Закрийте банки кришками та зберігайте в холодильнику.

Ці пропорції можуть залежати від особистих вподобань, тому ви можете самі обрати кількість цукру або лимонного соку.

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