'Влаштували вибуховий салют ворогу': бійці ЗСУ ефектно спалили мінометний розрахунок росіян (відео)

Українські захисники на одному з напрямків фронту помітили ворожу позицію з мінометним розрахунком. Точним влучанням артилеристів його біло ліквідовано.

Відео знищення ворожої позиції опублікували бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони у Фейсбуці. До ліквідації були причетні й артилеристи 45-ї бригади.

Читайте також: Українські десантники ліквідували ворожі БМП на Донеччині (відео)

"Відмінна взаємодія безпілотників 103 окремої бригади територіальної оборони та артилеристів 45 окремої артилерійської бригади, результатом якої стало знищення мінометного розрахунку противника. Під час розвідки дроном у смузі відповідальності нашої бригади було виявлено роботу міномета. Швидка злагодженість з артилеристами, коригування та влучність стали запорукою успіху на полі бою", – так прокоментували ці кадри бійці 103 бригади ТРО.

Раніше українські військові показали, як стримували навалу росіян на Луганщині. Бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади спільно зі 100-ю бригадою ТрО вдалося знищити ворожий танк, після відстеження його руху. Ворожа техніка вибухнула від влучного удару.

Також у мережу потрапило відео знищення БМП окупантів поблизу Бахмуту. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!