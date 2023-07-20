Втрата пенсійного посвідчення: як отримати новий документ

Українці можуть відновити пенсійне посвідчення, яке втратили. Для цього пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що замінити пенсійне посвідчення можна у випадку його втрати, якщо старе посвідчення виявилося непридатним, або пенсіонеру призначити інший вид пенсії. Також заміна документа можлива, якщо змінилися обставини опіки та піклування.

Таким чином при втраті пенсійного посвідчення потрібно звернутися до Пенсійного фонду, там зроблять відповідну позначку. Тоді як для отримання нового документу потрібно написати відповідну заяву та подати наступні папери:

документ, що засвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;

фото;

зразок підпису.

Варто пам'ятати, що посвідчення можна отримати лише у сервісному центру ПФУ, яке було зазначене в заяві. При отриманні електронного пенсійного посвідчення – у зазначеному у заяві відділенні банку.

Також оформити пенсійне посвідчення можна за допомогою додатку "Дія". Зокрема, пенсійні посвідчення, видані після 2014 року автоматично підтягуються в додаток, тоді як українцям, які мають пенсійне посвідчення у формі книжки, потрібно звернутися до Пенсійного фонду для заміни документа. Оформити пенсійне посвідчення через "Дію" можна тут або в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Нагадаємо, експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін надав корисні поради щодо отримання пенсії в ситуаціях, коли відсутні необхідні документи. Зокрема, він розповів, як підтвердити стаж без документів, та як призначають пенсію, коли немає даних про заробітну плату.

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