Вранці 16 березня у Сизрані дрони атакували два російські нафтопереробні заводи (відео)

Атака дронів на нафтопереробні заводи в Сизрані Самарської області Росії

Вранці 16 березня в Самарській області рф сталися вибухи на двох нафтопереробних заводах. Це Сизранський НПЗ та Новокуйбишевський НПЗ.

На Сизранському НПЗ вибухнула установка з атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Внаслідок цього сталася сильна пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На Новокуйбишевському НПЗ атаку вдалося "припинити", за словами губернатора Самарської області. Постраждалих також немає.

Обидва заводи входять до групи "Роснефть". Їх потужність складає 8,9 млн тонн та 8,8 млн тонн нафти на рік відповідно.

Російське видання "Медуза" прогнозує зростання цін на паливо в рф внаслідок цих атак.

Це вже не перший випадок атаки на НПЗ в росії. В січні 2024 року через удар дрона зупинив роботу Нижегородський НПЗ, що призвело до подорожчання бензину.

Ціни на бензин АІ-95 на Санкт-Петербурзькій біржі вже перевищили 60 тисяч рублів за тонну. Це максимум з кінця вересня 2023 року.

Нагадаємо, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

13 березня у Рязані безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводі.

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