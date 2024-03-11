Узаконюють, що 'війна тільки для бідних': Жорін розкритикував новий план бронювання від мобілізації

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що бронювання від мобілізації можуть отримати всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень. Заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін різко розкритикував таку ініціативу.

За його словами, через затягування ухвалення закону про мобілізацію на фронті може статися катастрофічна ситуація. Про це Жорін написав у Telegram.

"Цей цирк навколо мобілізації досі триває. До законопроєкту таки збираються додати норму про бронювання для окремих категорій, зокрема для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

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Жорін вказав, що нардепи замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних".

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***уті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", – наголосив військовий.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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