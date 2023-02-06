Вже з вівторка потужна магнітна хвиля охопить Землю: скільки триватиме та як вплине на здоров'я

На другому тижні лютого очікується потужна геомагнітна хвиля. За прогнозами вчених, вона протримається декілька днів і матиме відчутний вплив на ослаблені організми. Науковці опублікували прогноз на ці дати.

Очікується, що інтенсивність магнітних бур у цей період буде стабільною, без вагомих стрибків. Почне штормити вже у вівторок, 7 лютого, повідомляє Meteoagent. Геомагнітні коливання будуть триматися ще 8, 9 та 10 лютого. Протягом цього періоду потужність бурі триматиметься на показнику в 4 бали. Варто зазначити, що такий рівень інтенсивності вважається вищим за середній, його коливання можуть вплинути на метеочутливих людей. Лише 11 лютого варто очікувати різкий спад до 2 балів.

Сонячні магнітні бурі – це потужні спалахи радіації, які виходять від Сонця. Вони утворюються, коли лінії магнітного поля Сонця стають напруженими та ламаються, викликаючи потужні вибухи сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів. Ці наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйвів, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

Магнітні бурі можуть також викликати погіршення стану у літніх, метеозалежних та людей з ослабленим здоров'ям. Слід зазначити, що зміни погоди найбільше позначаються на самопочутті людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями – при різкій зміні погоди відбувається сильний спазм судин.

Основні симптоми погодних болів

Головний біль. Один з найпоширеніших проявів у метеозалежних людей різного віку, найчастіше з'являється напередодні або в день різкої зміни погоди. Головний біль викликається спазмами судин, які не встигають відновитися під час різкої зміни погоди, або застоєм у венах головного мозку. Найчастіше біль локалізується в потилиці або в скронях і може супроводжуватися запамороченням і нудотою.

Сонливість, слабкість і запаморочення найчастіше з'являються перед дощем, так як в цей час падає барометричний тиск і зменшується вміст кисню в повітрі – відчуваючи цю нестачу, організм намагається економити енергію. Зазвичай ці симптоми швидко проходять, оскільки організм легко пристосовується до погодних змін.

Артеріальна гіпертензія широко поширена серед людей похилого віку або людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Проявляється під час антициклону, або, іншими словами, коли барометричний тиск підвищується і змінює артеріальний тиск.

Біль у суглобах, кістках, м’язах і тілі часто виникає під час стрибків барометричного тиску в людей із надмірною вагою або травмами. Коливання барометричного тиску викликають зміну тиску в суглобі (суглоби заповнюються синовіальною рідиною), а також подразнення нервових закінчень хрящової тканини і рецепторів. Все це створює біль, печіння і дискомфорт в суглобах.

Апатія, поганий настрій, агресивність найчастіше поширені серед людей з високою рецепторною чутливістю. Психічний стан надто вразливих людей руйнується під час різких стрибків погоди і називається метеоневрозом . Слід зазначити, що більшою мірою погіршення самопочуття відбувається не стільки через самі примхи погоди, скільки через психологічний фактор, наприклад, поточний психічний стан людини. Іншими словами, людина, схильна до такого мислення, уявляючи собі результат події, як правило, бачить його в невигідному світлі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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