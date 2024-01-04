У 20-градусний мороз три райони Москви залишилися без світла та опалення: що сталося (фото та відео)

У Москві в ніч на 4 січня загорілася підстанція на Високовольтному проїзді. Внаслідок пожежі понад 20 багатоповерхових будинків у Відрадному, Бібіревому та Медведковому тимчасово залишилися без світла та опалення.

На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі наразі невідомо. При цьому температура повітря в Москві становить 24 градуси морозу.

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Московське МНС повідомило, що споживачів зараз переключають на резервну схему електропостачання.

Повідомлення про пожежу на Високовольтному проїзді будинок 1/39, за даними МНС, надійшло о 05.44 (мск).

"Під час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що відбувається загоряння на трансформаторній підстанції", — йдеться у публікації.

Відомостей про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року у російському Бєлгороді пролунали гучні вибори. Стало відомо, що російська ППО збивала повітряні цілі над житловими кварталами міста.

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