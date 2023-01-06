У 2023 році ці чотири знаки зодіаку можуть остаточно втратити стосунки: шлюб може розпастися

2023 рік буде для них непростим, оскільки сфера відносин досить складна. Чотири знаки зодіаку дуже ймовірно переживають складні ситуації у своїх стосунках, і погано те, що вони можуть нічого не зробити, щоб врятувати ситуацію.

Вони повинні просто змиритися з долею і йти далі. Астрологи назвали чотири знаки, які можуть втратити стосунки у 2023 році.

Діва

Вхід Сатурна в Риби в березні 2023 року для вас – не найкращий знак, який ви можете отримати. Ви збираєтеся мати його у вашому сьомому будинку стосунків, любові та шлюбу.

Сатурн принесе вам проблеми і перешкоди в цій сфері. Ваші відносини або ваш шлюб переживуть кризу. Якщо ваше кохання міцне, то ви разом подолаєте перешкоди. Але якщо вже є якісь дрібні проблеми, то розставання буде неминучим.

Але що б не сталося, це станеться для вашого власного блага, тому що Сатурн також має в собі концепцію справедливості та спокути, навіть якщо вони приходять через біль.

Терези

На них впливає входження Плутона у Водолій, оскільки Плутон досягає 0°21' Водолія, а потім знову стає ретроградним у Козерогові. Практично для Терезів це означає, що він буде у них у 5-му будинку, який пов’язаний зі стосунками, фліртом, любов’ю та сексом.

Плутон ніколи не приносить з собою добрих ознак. Це приносить кінець і "смерть" всьому, що не заслуговує існування у вашому житті. Тож ті Терези, які перебувають у відносинах, дуже ймовірно побачать, що вони закінчаться.

Одруженим Терезам у ці дні нічого не загрожує, оскільки шлюб має відношення до 7-го дому, а там у них буде Юпітер, тож все буде добре.

Лев

Сатурн може покинути ваш сьомий будинок і перейти до 8-го, однак, якщо ви народилися в перші десять днів вашого знака, на вас безпосередньо вплине входження Плутона у Водолія. Поспіх почнеться з березня і триватиме до червня, але вплив Плутона ви напевно почнете відчувати в житті набагато раніше.

Це сильно вплине на ваші стосунки чи шлюб. І знайте, що Плутон не балує і не жартує. Він приносить кінець і "смерть" усьому, що не варте життя. З іншого боку, у вас також буде Сатурн у 8-му будинку, який пов’язаний з фінансами та вашим сексуальним життям.

Або у вас не буде бажання займатися сексом (а відносини без сексу не бувають), або у вас просто не буде партнера для сексу. У будь-якому випадку ваше любовне життя переживе кризу.

Скорпіон

На жаль, Юпітера в Тельці та вашому 7-му будинку недостатньо, щоб врятувати ваші стосунки чи ваш шлюб. І це тому, що ви воюєте звідусіль. З одного боку, у вас Уран у 7-му домі, який приносить раптові події та потрясіння, яких ви не очікуєте, а з іншого боку, у вас буде Сатурн у 5-му, починаючи з березня.

Сатурн впливатиме на вас у сфері, яка також пов’язана з коханням, фліртом і сексом, і хоча це не стосується постійних стосунків, він не перестає бути будинком, який стосується вашого любовного життя.

"Затьмарений" енергією Сатурн, перешкоди та проблеми, які він приносить, а також уроки, які він вас навчить ймовірно матимуть болючі наслідки. Ваш шлюб чи стосунки закінчаться, якщо немає міцних основ і якщо обидві сторони не зроблять усе можливе, щоб зберегти їх.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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