В 2023 году эти четыре знака зодиака могут окончательно потерять отношения: брак может распасться

2023 будет для них непростым, поскольку сфера отношений достаточно сложная. Четыре знака зодиака очень вероятно переживают сложные ситуации в своих отношениях, и плохо то, что они могут ничего не сделать, чтобы спасти ситуацию.

Они должны просто смириться с судьбой и идти дальше. Астрологи назвали четыре знака, которые могут потерять отношения в 2023 году.

Дева

Вход Сатурна в Рыбы в марте 2023 года для вас – не самый лучший знак, который вы можете получить. Вы собираетесь иметь его в вашем седьмом доме отношений, любви и брака.

Сатурн доставит вам проблемы и препятствия в этой сфере. Ваши отношения или ваш брак переживут кризис. Если ваша любовь крепка, то вы вместе преодолеете препятствия. Но если уж есть какие-то мелкие проблемы, то расставание будет неизбежным.

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Но что бы ни случилось, это произойдет для вашего собственного блага, потому что Сатурн также имеет в себе концепцию справедливости и искупления, даже если они приходят из-за боли.

Весы

На них влияет вхождение Плутона в Водолей, поскольку Плутон достигает 0°21' Водолея, а затем снова становится ретроградным в Козероге. Практически для Весов это означает, что он будет у них в 5-м доме, связанном с отношениями, флиртом, любовью и сексом.

Плутон никогда не приносит хороших признаков. Это приносит конец и "смерть" всему, что не заслуживает существования в вашей жизни. Поэтому те Весы, которые находятся в отношениях, очень вероятно увидят, что они закончатся.

Женатым Весам в эти дни ничего не угрожает, поскольку брак имеет отношение к 7-му дому, а там у них будет Юпитер, так что все будет хорошо.

Лев

Сатурн может покинуть ваш седьмой дом и перейти к 8-му, однако, если вы родились в первые десять дней вашего знака, на вас напрямую повлияет вхождение Плутона в Водолее. Спешка начнется с марта и продлится до июня, но влияние Плутона вы наверняка начнете ощущать в жизни гораздо раньше.

Это сильно повлияет на ваши отношения или брак. И знайте, что Плутон не балует и не шутит. Он приносит конец и "смерть" всему, что не стоит жизни. С другой стороны, у вас также будет Сатурн в 8-м доме, связанный с финансами и вашей сексуальной жизнью.

Либо у вас не будет желания заниматься сексом (а отношения без секса не бывают), либо у вас просто не будет партнера для секса. В любом случае ваша любовная жизнь переживет кризис.

Скорпион

К сожалению, Юпитера в Тельце и вашем 7-м доме недостаточно, чтобы спасти ваши отношения или ваш брак. И это потому, что вы сражаетесь отовсюду. С одной стороны, у вас Уран в 7-м доме, который приносит внезапные события и потрясения, которых вы не ожидаете, а с другой стороны, у вас будет Сатурн в 5-м, начиная с марта.

Сатурн будет влиять на вас в сфере, также связанной с любовью, флиртом и сексом, и хотя это не касается постоянных отношений, он не перестает быть домом, который касается вашей любовной жизни.

"Затменный" энергией Сатурн, препятствия и проблемы, которые он приносит, а также уроки, которые он научит вас вероятно будут иметь болезненные последствия. Ваш брак или отношения закончатся, если нет крепких оснований и если обе стороны не сделают все возможное, чтобы сохранить их.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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