У 2023 році третина українців залишиться без пенсії: названі причини

У 2023 році в Україні зміняться вимоги щодо страхового стажу. Тож частина українців, яким цьогоріч виповниться 60 років не зможе претендувати на пенсійні виплати. Пенсію їм призначати лише при досягненні 63 або 65 років.

Як повідомляє OBOZREVATEL, до 60% українців не зможуть вийти на пенсію при досягненні ними пенсійного віку. Це станеться тому, що під час російської повномасштабної війни майже три мільйони українців втратили офіційну заробітну плату, тож роботодавці не сплачували за них внески, тому стаж їм не зараховують.

"Після початку повномасштабної війни ситуація в Україні із зайнятістю значно погіршилася. Приблизно 3 млн українців перестали платити внески до ПФУ, отже, стаж їм не зараховують", – йдеться у повідомленні.

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Відповідно до пенсійної реформи, яку впроваджено в Україні з 2017 року, цьогоріч для виходу на пенсію потрібно мати 30 років стажу. Якщо ви маєте стаж від 15 до 20 років, то на пенсію зможете розраховувати лише у 65 років, якщо ж ваш стаж складає від 20 до 30 років, то вже при досягненні 63-річного віку можете виходити на пенсію.

Після початку повномасштабної війни ситуація в Україні із зайнятістю значно погіршилася. Приблизно 3 млн українців перестали платити внески до ПФУ, отже, стаж їм не зараховують.

"Українцям доведеться працювати довше. Тому про пенсію у 60 років, ймовірно, рано чи пізно доведеться забути. Таке рішення вже ухвалили всі сусідні держави. І це завжди вкрай непопулярний крок. Але навіть розвинені та економічно багаті країни не можуть забезпечити виплату пенсій, починаючи з 60 років", – зазначається у публікації.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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