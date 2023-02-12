В 2023 году треть украинцев останется без пенсии: названы причины

В 2023 году в Украине изменятся требования по страховому стажу. Так что часть украинцев, которым в этом году исполнится 60 лет, не сможет претендовать на пенсионные выплаты. Пенсию им назначать только при достижении 63 или 65 лет.

Как сообщает OBOZREVATEL, до 60% украинцев не смогут выйти на пенсию при достижении ими пенсионного возраста. Это произойдет потому, что во время российской полномасштабной войны почти три миллиона украинцев потеряли официальную заработную плату, и работодатели не платили за них взносы, поэтому стаж им не засчитывают.

"После начала полномасштабной войны ситуация в Украине с занятостью значительно ухудшилась. Приблизительно 3 млн украинцев перестали платить взносы в ПФУ, следовательно, стаж им не засчитывают", – говорится в сообщении.

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Согласно пенсионной реформе, внедренной в Украине с 2017 года, в этом году для выхода на пенсию нужно иметь 30 лет стажа. Если у вас стаж от 15 до 20 лет, то на пенсию сможете рассчитывать только в 65 лет, если же ваш стаж составляет от 20 до 30 лет, то уже при достижении 63-летнего возраста можете выходить на пенсию.

После начала полномасштабной войны ситуация в Украине с занятостью значительно ухудшилась. Приблизительно 3 млн украинцев перестали платить взносы в ПФУ, следовательно, стаж им не засчитывают.

"Украинцам придется работать дольше. Поэтому о пенсии в 60 лет, вероятно, рано или поздно придется забыть. Такое решение уже приняли все соседние государства. И это всегда крайне непопулярный шаг. Но даже развитые и экономически богатые страны не могут обеспечить выплату пенсий, начиная с 60 лет", – отмечается в публикации.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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