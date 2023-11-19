У 2024 році зростуть соціальні виплати за інвалідністю: кому збільшать суми і наскільки
У 2024 році очікується збільшення прожиткового мінімуму, що вплине на розмір соціальних виплат, зокрема, для осіб з інвалідністю. Підвищення також зачіпає мінімальну пенсію.
Починаючи з 1 січня 2024 року, загальний показник прожиткового мінімуму становитиме 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб із втратою працездатності буде збільшено до 2361 грн. Про це пише NV.ua.
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Це відображається у збільшенні мінімальної пенсії до 2361 грн, що на 268 грн більше, ніж у 2023 році (зараз вона складає 2093 грн).
Прив’язані до прожиткового мінімуму соціальні допомоги, включаючи виплати особам з інвалідністю, також підвищать свої стандарти.
Виплати для дітей та дорослих з інвалідністю у 2024 році
Громадяни України з інвалідністю з дитинства отримають наступні виплати:
- I група: 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);
- II група: 1888,8 грн (80% прожиткового мінімуму);
- III група: 1416,6 грн (60% прожиткового мінімуму).
Діти з інвалідністю, які не досягли 18 років, отримають допомогу в розмірі 1652,7 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб).
Виплати за доглядом у 2024 році
Виплати за догляд за особами з інвалідністю з дитинства будуть встановлені на наступному рівні:
- Інвалідність I група підгрупа А: 4722 грн (200% прожиткового мінімуму);
- Інвалідність I група підгрупа Б: 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);
- Інвалідність II або III група з потребою в постійному догляді: 1770,75 грн (75% прожиткового мінімуму).
Виплати за доглядом за дітьми з інвалідністю у 2024 році:
- Дитина до 6 років, підгрупа А: 5163 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);
- Інша дитина до 6 років: 1281,5 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей);
- Дитина 6-18 років, підгрупа А: 6392 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);
- Інша дитина 6-18 років: 1598 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).
Після збільшення прожиткового мінімуму, перерахунок соціальної допомоги, включаючи надбавку за догляд, проводиться автоматично органами соціального захисту населення без додаткових заяв від осіб з інвалідністю чи їх законних представників.
Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.
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