В 2024 году возрастут социальные выплаты по инвалидности: кому увеличат суммы и насколько

В 2024 году ожидается увеличение прожиточного минимума, что повлияет на размер социальных выплат, в частности для лиц с инвалидностью. Повышение также затрагивает минимальную пенсию.

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Начиная с 1 января 2024 года общий показатель прожиточного минимума составит 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц с утратой трудоспособности будет увеличен до 2361 грн. Об этом пишет NV.ua.

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Это отражается в увеличении минимальной пенсии до 2361 грн., что на 268 грн. больше, чем в 2023 году (сейчас она составляет 2093 грн.).

Привязанные к прожиточному минимуму социальные пособия, включая выплаты лицам с инвалидностью, также повысят свои стандарты.

Выплаты для детей и взрослых с инвалидностью в 2024 году

Граждане Украины с инвалидностью с детства получат следующие выплаты:

I группа: 2361 грн (100% прожиточного минимума);

2361 грн (100% прожиточного минимума); II группа: 1888,8 грн (80% прожиточного минимума);

1888,8 грн (80% прожиточного минимума); III группа: 1416,6 грн. (60% прожиточного минимума).

Дети с инвалидностью, не достигшие 18 лет, получат пособие в размере 1652,7 грн (70% прожиточного минимума для лиц).

Выплаты по уходу в 2024 году

Выплаты за уход за лицами с инвалидностью с детства будут установлены на следующем уровне:

Инвалидность I группа подгруппа А: 4722 грн (200% прожиточного минимума);

4722 грн (200% прожиточного минимума); Инвалидность I группа подгруппа Б: 2361 грн (100% прожиточного минимума);

2361 грн (100% прожиточного минимума); Инвалидность II или III группа с необходимостью постоянного ухода: 1770,75 грн (75% прожиточного минимума).

Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью в 2024 году:

Ребенок до 6 лет, подгруппа А: 5163 грн. (200% прожиточного минимума для детей);

5163 грн. (200% прожиточного минимума для детей); Другой ребенок до 6 лет: 1281,5 грн. (50% прожиточного минимума для детей);

1281,5 грн. (50% прожиточного минимума для детей); Ребёнок 6-18 лет, подгруппа А: 6392 грн (200% прожиточного минимума для детей);

6392 грн (200% прожиточного минимума для детей); Другой ребенок 6-18 лет: 1598 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

После увеличения прожиточного минимума пересчет социальной помощи, включая надбавку за уход, производится автоматически органами социальной защиты населения без дополнительных заявлений от лиц с инвалидностью или их законных представителей.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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