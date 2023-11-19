В 2024 году возрастут социальные выплаты по инвалидности: кому увеличат суммы и насколько
В 2024 году ожидается увеличение прожиточного минимума, что повлияет на размер социальных выплат, в частности для лиц с инвалидностью. Повышение также затрагивает минимальную пенсию.
Начиная с 1 января 2024 года общий показатель прожиточного минимума составит 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц с утратой трудоспособности будет увеличен до 2361 грн. Об этом пишет NV.ua.
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Это отражается в увеличении минимальной пенсии до 2361 грн., что на 268 грн. больше, чем в 2023 году (сейчас она составляет 2093 грн.).
Привязанные к прожиточному минимуму социальные пособия, включая выплаты лицам с инвалидностью, также повысят свои стандарты.
Выплаты для детей и взрослых с инвалидностью в 2024 году
Граждане Украины с инвалидностью с детства получат следующие выплаты:
- I группа: 2361 грн (100% прожиточного минимума);
- II группа: 1888,8 грн (80% прожиточного минимума);
- III группа: 1416,6 грн. (60% прожиточного минимума).
Дети с инвалидностью, не достигшие 18 лет, получат пособие в размере 1652,7 грн (70% прожиточного минимума для лиц).
Выплаты по уходу в 2024 году
Выплаты за уход за лицами с инвалидностью с детства будут установлены на следующем уровне:
- Инвалидность I группа подгруппа А: 4722 грн (200% прожиточного минимума);
- Инвалидность I группа подгруппа Б: 2361 грн (100% прожиточного минимума);
- Инвалидность II или III группа с необходимостью постоянного ухода: 1770,75 грн (75% прожиточного минимума).
Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью в 2024 году:
- Ребенок до 6 лет, подгруппа А: 5163 грн. (200% прожиточного минимума для детей);
- Другой ребенок до 6 лет: 1281,5 грн. (50% прожиточного минимума для детей);
- Ребёнок 6-18 лет, подгруппа А: 6392 грн (200% прожиточного минимума для детей);
- Другой ребенок 6-18 лет: 1598 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
После увеличения прожиточного минимума пересчет социальной помощи, включая надбавку за уход, производится автоматически органами социальной защиты населения без дополнительных заявлений от лиц с инвалидностью или их законных представителей.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
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