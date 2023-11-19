У 2024 році зростуть соціальні виплати за інвалідністю: кому збільшать суми і наскільки

У 2024 році очікується збільшення прожиткового мінімуму, що вплине на розмір соціальних виплат, зокрема, для осіб з інвалідністю. Підвищення також зачіпає мінімальну пенсію.

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Починаючи з 1 січня 2024 року, загальний показник прожиткового мінімуму становитиме 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб із втратою працездатності буде збільшено до 2361 грн. Про це пише NV.ua.

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Це відображається у збільшенні мінімальної пенсії до 2361 грн, що на 268 грн більше, ніж у 2023 році (зараз вона складає 2093 грн).

Прив’язані до прожиткового мінімуму соціальні допомоги, включаючи виплати особам з інвалідністю, також підвищать свої стандарти.

Виплати для дітей та дорослих з інвалідністю у 2024 році

Громадяни України з інвалідністю з дитинства отримають наступні виплати:

I група: 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);

2361 грн (100% прожиткового мінімуму); II група: 1888,8 грн (80% прожиткового мінімуму);

1888,8 грн (80% прожиткового мінімуму); III група: 1416,6 грн (60% прожиткового мінімуму).

Діти з інвалідністю, які не досягли 18 років, отримають допомогу в розмірі 1652,7 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб).

Виплати за доглядом у 2024 році

Виплати за догляд за особами з інвалідністю з дитинства будуть встановлені на наступному рівні:

Інвалідність I група підгрупа А: 4722 грн (200% прожиткового мінімуму);

4722 грн (200% прожиткового мінімуму); Інвалідність I група підгрупа Б: 2361 грн (100% прожиткового мінімуму);

2361 грн (100% прожиткового мінімуму); Інвалідність II або III група з потребою в постійному догляді: 1770,75 грн (75% прожиткового мінімуму).

Виплати за доглядом за дітьми з інвалідністю у 2024 році:

Дитина до 6 років, підгрупа А: 5163 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);

5163 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей); Інша дитина до 6 років: 1281,5 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей);

1281,5 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей); Дитина 6-18 років, підгрупа А: 6392 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей);

6392 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей); Інша дитина 6-18 років: 1598 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Після збільшення прожиткового мінімуму, перерахунок соціальної допомоги, включаючи надбавку за догляд, проводиться автоматично органами соціального захисту населення без додаткових заяв від осіб з інвалідністю чи їх законних представників.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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