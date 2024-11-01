У 2025 році ЗНО не буде: Кабмін ухвалив нове рішення

У 2025 році ЗНО не буде: Кабмін ухвалив нове рішення

Чим замінять ЗНО у 2025 році – Кабмін ухвалив рішення не проводити ЗНО у 2025 році

Верховна Рада України прийняла важливе рішення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у наступному навчальному році. Законопроєкт №12053 було схвалено 258 голосами депутатів, що засвідчує консолідовану позицію парламентарів. Про це пише РБК.

Ключові зміни в системі вступної кампанії:

Збереження формату Національного мультипредметного тесту (НМТ) Скасування державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4, 9 та 11 класів Запровадження оновленої системи вступних випробувань

Структура вступного тестування буде включати чотири предмети:

Обов'язкові дисципліни:

Українська мова

Математика

Історія України

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Додатковий предмет на вибір абітурієнта:

Іноземна мова

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Українська література

Новий формат екзаменування призначений спростити вступну кампанію та уніфікувати підходи до оцінювання знань абітурієнтів. НМТ залишатиметься єдиним інструментом для зарахування на бакалаврські програми закладів вищої освіти.

Законопроєкт спрямований на оптимізацію освітнього процесу та створення прозорої системи вступу до вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок оформлення інвалідності.

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